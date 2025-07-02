Охолодити кімнату можна і без кондиціонера: скористайтеся цими трьома способами
У спекотні дні перебування в задушливому приміщенні стає справжнім випробуванням, особливо якщо вдома немає кондиціонера. Проте охолодити кімнату на декілька градусів можна і без нього – завдяки кільком простим та ефективним методам. УНІАН розповідає, як охолодити кімнату в літню спеку.
Як охолодити приміщення без кондиціонера?
Купіть жалюзі
Купіть жалюзі або штори, щоб закрити вікно від прямих сонячних променів. Завдяки цьому повітря в кімнатах не буде так стрімко нагріватись, особливо якщо ви живете на сонячній стороні будинку.
Також існують різні типи плівки, яка захищає від сонця. Проте з нею потрібно бути обережним, щоб не пошкодити скло.
Використайте вентилятор і лід
Звичайний вентилятор та пляшка льоду здатні створити диво. Вам потрібно поставити пляшку перед приладом – вона охолоджуватиме повітря, яке він видуває, що дасть змогу знизити температуру в приміщенні.
Паралельно з цим можна ввімкнути витяжку, щоб вона витягнула гаряче повітря.
Проведіть вологе прибирання
Вологе прибирання холодною водою також може допомогти. Ви не тільки очистите приміщення від пилу, а й трошки остудите його.