Фахівці радять мити пляшку щодня, особливо якщо ви користуєтесь нею регулярно

Багаторазові пляшки для води зручні, адже ви можете їх взяти куди завгодно, хай то офіс, спортзал або навіть на прогулянку містом. Проте незалежно від того, чи наповнюєте ви свою пляшку водою, чи іншими напоями, вам слід регулярно її мити. Southern Living розповідає про те, як слід мити багаторазову пляшку для води.

Як часто слід мити пляшку для води?

Фахівці радять мити пляшку щодня, особливо якщо ви користуєтесь нею регулярно. Щоденне миття важливе для зменшення кількості мікроорганізмів та бактерій.

Також варто дезінфікувати пляшку раз на тиждень, особливо якщо ви наповнюєте пляшку напоями з цукром, чаєм та кавою, що сприяє росту мікроорганізмів.

Чи має значення матеріал пляшки для води?

Існує безліч варіантів пляшок для води, включаючи пластикові, скляні, алюмінієві. Матеріал може впливати на те, наскільки добре бактерії та цвіль прикріплюються та ростуть на поверхні.

До багаторазових пляшок з нержавіючої сталі та скла мікроорганізмам важче прикріпитися, аніж до алюмінію чи пластику. Вся річ у тім, що кожна поверхня має свої властивості, через які на деяких матеріалах швидше та легше розмножуються бактерії.

Як очистити багаторазову пляшку для води?