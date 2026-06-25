Листовий салат вважається одним із найшвидших овочів на городі

Багато городників хочуть отримати перший урожай якомога раніше. На щастя, існують культури, які ростуть дуже швидко та дозволяють ласувати свіжими овочами вже через кілька тижнів після посіву. Деякі з них можна висівати кілька разів за сезон, отримуючи врожай до самої осені. Про які рослини йдеться, пише Martha Stewart.

Якщо правильно доглядати за рослинами та забезпечити їм достатню кількість вологи й світла, перші результати можна побачити вже через 20–30 днів.

Листовий салат

Листовий салат вважається одним із найшвидших овочів на городі. Молоде листя можна зрізати вже через три-чотири тижні після появи сходів.

Для гарного росту салату необхідні регулярний полив, легкий ґрунт та помірна температура. Його можна вирощувати як на відкритих грядках, так і в теплицях.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Рукола

Рукола швидко формує ніжне ароматне листя. Перший урожай часто збирають через 20–30 днів після посіву.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Молоді листки мають найкращий смак. Якщо затягнути зі збиранням, зелень стає жорсткішою та набуває більш вираженої гіркоти.

Редиска

Ранні сорти редиски здатні дозрівати менш ніж за місяць. За сприятливої погоди окремі сорти формують коренеплоди вже через 20–25 днів.

Найкраще редиска росте у прохолодну погоду. Регулярний полив допомагає отримати соковиті та ніжні коренеплоди без гіркоти.

Молода морква

Першу молоду моркву можна починати викопувати приблизно через 30–50 днів після появи сходів. Для раннього споживання достатньо, щоб коренеплід досяг невеликого розміру.

Повне дозрівання більшості сортів триває значно довше, але молода морква відзначається особливо ніжним смаком і соковитістю.

Шпинат

Шпинат також належить до швидкорослих культур. Молоде листя можна зрізати приблизно через 25–30 днів після сходів.

Рослина добре переносить прохолодну погоду та не потребує складного догляду. Регулярне зрізання листя стимулює подальший ріст зелені.