Наприкінці червня ще можна отримати додатковий урожай багатьох культур

Останній повний тиждень червня є одним із найсприятливіших періодів для повторних посівів та догляду за городніми культурами. Ґрунт уже добре прогрівся, а тривалий світловий день сприяє швидкому росту рослин. Що і в які дні ще можна буде посіяти, пишуть UА.News.

У цей період зростаючий Місяць сприяє активному розвитку надземної частини культур. Саме тому наприкінці червня варто приділити увагу посівам зелені, догляду за овочами та профілактиці хвороб.

22–23 червня

Цей період вважається сприятливим для культур, які потребують гарного укорінення та стійкості до несприятливих умов.

Рекомендується висівати листовий салат, кріп, руколу та шпинат. Також можна висаджувати пізню капусту та займатися пересаджуванням декоративних рослин.

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Поливи повинні бути помірними, щоб не перезволожувати ґрунт.

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24–26 червня

Ці дні вважаються одним із найродючіших. У цей час рослини швидко вкорінюються та активно нарощують зелену масу.

Ці дні підходять для посіву огірків для осіннього врожаю, квасолі та кабачків. Також рекомендується проводити пасинкування томатів, підживлювати рослини органічними добривами та рясно поливати грядки.

Саме цей період вважається найсприятливішим для більшості городніх робіт.

27–28 червня

У ці дні краще приділити увагу догляду за ділянкою, адже для посадок вони несприятливі. Можна проводити прополювання, косити газон, обробляти рослини біологічними препаратами та збирати перші ягоди.

Які культури можна висіяти повторно

Наприкінці червня ще можна отримати додатковий урожай багатьох культур. Для повторного посіву підходять кріп, салат, рукола, шпинат, квасоля та ранні сорти огірків.

За достатнього поливу та захисту від спеки молоді рослини швидко розвиваються і дозволяють отримати свіжу зелень та овочі до кінця літа.