Перший бутон зазвичай утворюється у місці розгалуження головного стебла

Наприкінці червня на кущах перцю починають з'являтися перші бутони. Багато городників радіють ранньому цвітінню та залишають першу квітку, сподіваючись швидше отримати врожай. Однак досвідчені агрономи радять чинити навпаки – видаляти так звану «королівську квітку». Чому так, пояснює Agroweek.

Чому перша квітка шкодить майбутньому врожаю

Перший бутон зазвичай утворюється у місці розгалуження головного стебла. Для формування раннього плоду рослина витрачає значну кількість поживних речовин і енергії.

Якщо залишити цю квітку, перець спрямовуватиме сили на розвиток першого плоду, а ріст пагонів і формування нових зав'язей сповільняться. Через це кущ може залишитися менш розгалуженим і сформувати менше плодів протягом сезону.

Після видалення першої квітки рослина починає активніше нарощувати листя та бічні пагони, що створює основу для ряснішого плодоношення.

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Коли потрібно видаляти бутон

Найкраще проводити процедуру тоді, коли квітка ще не встигла повністю розкритися. На цьому етапі рослина ще не витратила багато ресурсів на її розвиток.

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Городники радять регулярно оглядати кущі, особливо наприкінці червня та на початку липня, щоб не пропустити момент появи першого бутона.

Як правильно видалити першу квітку

Бутон можна акуратно відщипнути пальцями або зрізати чистими ножицями. Головне – не пошкодити молоді листки та сусідні пагони.

Після видалення рослина не потребує особливого догляду, але важливо й надалі забезпечувати її регулярними поливами та підживленнями.

Які переваги дає цей прийом

Видалення «королівської квітки» має одразу кілька переваг: