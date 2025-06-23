Щоб зберегти привабливий вигляд побутової техніки з нержавіючої сталі, важливо не тільки правильно її очищати, а й уникати поширених помилок

Нержавіюча сталь виглядає стильно та сучасно, але з часом на ній з’являються відбитки пальців, плями та смуги. Щоб зберегти привабливий вигляд побутової техніки та посуду з нержавіючої сталі, важливо не тільки правильно її очищати, а й уникати поширених помилок. Real Simple розповідає про 5 помилок під час чищення нержавіючої сталі, яких не варто припускатися.

Ви використовуєте сталеву вату

Ви можете подумати, що, виходячи з назви, сталева вата та сталеві речі повинні бути динамічним дуетом, але все навпаки. Ці губки надзвичайно абразивні та можуть легко подряпати поверхню ваших приладів з нержавіючої сталі, що призведе до тьмяного блиску й утворення дрібних частинок, які можуть призвести до появи іржі.

Ви використовуєте відбілювач

Відбілювач не підходить для нержавіючої сталі, адже засоби з хлором або хлоридами занадто абразивні. Вони також руйнують захисні шари вашої нержавіючої сталі, що призводить до появи іржі та вм’ятин на поверхні.

Ви неправильно витираєте поверхню

Витирати нержавіючу сталь потрібно саме за лініями, які будуть помітні на поверхні. В іншому випадку бруд може застрягти в лініях та зробити поверхню каламутною.

Ви розпилюєте засіб для чищення безпосередньо на поверхню

Розпилення розчину безпосередньо на холодильник не пошкодить його, але й не дасть вам отримати ідеальне покриття без розводів, якого ви прагнете. Багато засобів для чищення нержавіючої сталі містять певну кількість олії, але вона також може капати і залишати розводи. Замість цього розпиліть засіб для чищення на серветку з мікрофібри, а потім протирайте поверхню.

Ви миєте посуд з нержавіючої сталі, коли він ще гарячий

Сковорідки або каструлі з нержавіючої сталі варто залишити остигати після того, як ви ними скористались. Розбризкування холодної води на гарячу сковорідку може призвести до деформації через швидку зміну температури. Але якщо вам потрібно негайно очистити гарячу каструлю, використовуйте теплу воду, щоб зменшити ризик.