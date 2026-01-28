Через щоденне використання на ній можуть з’явитися чорні плями, які не так просто змити звичайним мийним засобом

Дерев’яна кухонна дошка – зручний предмет для приготування їжі, але через щоденне використання на ній можуть з’явитися чорні плями, які не так просто змити звичайним мийним засобом. УНІАН розповідає, як повернути дошці чистий вигляд та продовжити її службу.

Як відмити дерев’яну кухонну дошку?

Спочатку вимийте дошку використовуючи звичайний мийний засіб, щоб прибрати залишки їжі, жиру або пилу. Після цього необхідно насухо витерти дошку, посипати її звичайною кухонною сіллю, взяти половинку лимона та почати терти дошку. Лимон, як губка, тиснутиме на сіль, яка проникатиме в дрібні та глибокі подряпини, ретельно очищаючи їх від бруду та цвілі. Потім дошку знову потрібно вимити з мийним засобом та змити залишки під струменем гарячої води, витерти насухо.

Наступний етап – полити дошку 3% перекисом водню прямо з пляшки. Ви також можете перелити його в пульверизатор та попшикати на дошку, якщо так буде зручніше. У такому вигляді слід залишити дошку на 5–10 хвилин, знову вимити мийним засобом та витерти насухо.