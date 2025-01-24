Зберігати дошки краще в сухому місці, поза прямими сонячними променями

Кухонні дошки – важливий інструмент на кожній кухні, який використовується щодня для нарізки продуктів. Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як дерево, пластик, скло чи камінь, і для кожного виду потрібен особливий підхід до догляду. Правильний догляд не тільки забезпечить їх довговічність, але й допоможе підтримувати чистоту та гігієну на кухні, пише жіночий журнал Storinka.

Очищення після кожного використання

Після кожного використання дошку слід ретельно мити теплою водою з м’яким милом. Уникайте використання сильних миючих засобів або агресивних хімікатів, оскільки це може пошкодити поверхню дошки, особливо якщо вона дерев’яна. Для пластикових та дерев’яних дощок краще використовувати щітку або губку, щоб не залишити подряпин, у яких можуть накопичуватися бактерії.

Регулярна дезінфекція

Інколи дошку слід дезінфікувати, особливо після роботи з сирим м’ясом, рибою чи іншими продуктами, які можуть бути джерелом бактерій. Один із простих способів дезінфекції – це обробка дошки розчином води з оцтом (1:1) або лимонним соком. Залиште розчин на дошці на кілька хвилин, а потім ретельно промийте її водою.

Сушка дошки

Після миття дошку потрібно обов'язково висушити. Якщо це дерев'яна дошка, важливо не залишати її на довгий час у вологому середовищі, оскільки це може призвести до її деформації. Сушіть дошку вертикально або на решітці, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Пластикові дошки також не слід залишати в сирому вигляді, щоб уникнути розвитку грибків і неприємних запахів.

Оліювання дерев’яних дошок

Дерев’яні дошки потребують додаткового догляду, щоб не висихати та не тріскатися. Регулярне змащування поверхні спеціальними оліями (наприклад, мінеральною олією для дерева) допоможе зберегти її структуру. Олія також створює захисний шар, що запобігає проникненню вологи та жирів, що можуть залишати плями.

Не використовуйте дошки для всього

Щоб продовжити термін служби дошки, використовуйте окремі дошки для різних типів продуктів. Наприклад, для м’яса, риби та овочів слід використовувати різні дошки, оскільки це знижує ризик перехресного забруднення і зберігає смак продуктів. Вибирайте дошки відповідно до ваших потреб і не використовуйте одну для всіх завдань.

Регулярна перевірка на пошкодження

Перевіряйте дошку на наявність тріщин, подряпин чи глибоких порізів. Якщо ви помітили такі дефекти, їх потрібно усунути, обробивши поверхню спеціальним шліфувальним папером або обробивши місце тріщини. Це допоможе зберегти дошку в хорошому стані і запобігти накопиченню бактерій у тріщинах.

Зберігання дошок

Зберігати дошки краще в сухому місці, поза прямими сонячними променями, оскільки це допоможе уникнути їх деформації. Якщо ви використовуєте кілька дошок для різних продуктів, зручно тримати їх у вертикальному положенні, щоб не було прямого контакту з поверхнею, що може сприяти накопиченню вологи.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти свої кухонні дошки чистими, безпечними для здоров’я та довговічними. Правильний догляд не тільки продовжить термін служби цього важливого кухонного інструменту, але й допоможе забезпечити чистоту на кухні.