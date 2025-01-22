Рекомендується проводити ретельне чищення кожні кілька тижнів

Догляд за духовкою може здатися складним завданням, але насправді це можна зробити просто і без шкоди для здоров'я. Замість використання агресивних хімічних засобів, можна звернутися до природних інгредієнтів, таких як харчова сода та оцет, які ефективно видаляють забруднення і не залишають шкідливих випарів. Як правильно їх використати, пише Melissa Poepping.

Переваги натуральних засобів для чищення

Харчова сода та оцет – це ідеальна альтернатива традиційним очищувачам. За словами експертки, ці інгредієнти не тільки ефективні, але й безпечні для використання на поверхнях, які контактують із їжею. Крім того, вони не випаровують шкідливих хімікатів, що робить їх безпечними для вашого здоров'я.

Підготовка до очищення

Перед тим, як почати очищення духовки, вам знадобляться наступні матеріали:

харчова сода;

білий оцет;

рідина для миття посуду;

пензлик для нанесення пасти;

пластиковий скребок;

м'які тканини;

рукавички та захисні окуляри;

алюмінієва фольга (для захисту внутрішніх елементів духовки).

Додатково вам можуть знадобитися ефірні олії (наприклад, олія чайного дерева) для аромату, рушники для промокання, а також стара зубна щітка для важкодоступних місць.

Як почати очищення духовки

Приготуйте пасту: змішайте 3/4 склянки харчової соди з 1/4 склянки теплої води до утворення пасти. Якщо бажаєте, додайте кілька крапель ефірної олії. Очищення решіток: вийміть решітки з духовки та замочіть їх у теплій воді з рідиною для миття посуду на кілька годин. Нанесення пасти: пензликом нанесіть пасту на стінки духовки, уникаючи попадання пасти на нагрівальні елементи та дверцята. Час для очищення: залиште пасту на 12-24 години для найкращого результату. Видалення пасти: після цього використовуйте пластиковий скребок для видалення пасти та протріть внутрішню поверхню духовки вологою тканиною.

Очищення скла

Для очищення скла дверцят змішайте рівні частини води та білого оцту. Нанесіть суміш на дверцята за допомогою м'якої тканини, уникаючи надмірного зволоження прокладки.

Рекомендується проводити ретельне чищення кожні кілька тижнів, особливо якщо ви часто готуєте.