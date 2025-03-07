Нежирний, легкий бульйон буває тільки з курячого філе

Наваристий, ароматний, золотавий і прозорий – курячий бульйон є основою багатьох страв. Смачний і поживний бульйон можна приготувати з будь-якої частини курятини, якщо знати кілька секретів. Shuba розповідає, як правильно варити курячий бульйон і що зробить його особливо смачним.

Яка частина курки підходить для бульйону?

Традиційно для приготування курячого бульйону використовують так звану супову курку. У супермаркетах нам пропонують готові супові набори, зазвичай це спинки з кістками. Кості в бульйоні важливі: вони є джерелом мінералів, колагену та інших корисних речовин.

Проте бульйон можна зварити з будь-якої іншої частини курятини: крилець, гомілок, філе. Але скрізь є свої нюанси.

Нежирний, легкий бульйон буває тільки з курячого філе. Саме в курячому філе найбільша концентрація білка. Зі стегенець і крилець бульйон буде жирнішим, наваристим, але особливої прозорості чекати не слід.

Якщо ви виберете куряче м’ясо на кістках, то вчасно збирайте жир з поверхні бульйону, щоб не зіпсувати його смак і колір.

Час варіння курячого бульйону

Бульйон на курячих стегенцях і ніжках вариться від 50 хвилин до 1 години після закипання води. Ці ж частини тушки, але з домашньої птиці варять півтори години. Грудинку на кістці варіть до 40 хвилин, філе – 25-30 хвилин. Бульйон на крильцях потрібно варити 40-50 хвилин. Супові набори (спинки, хребет, шийки) варять одну годину після закипання води. Час варіння домашньої курки дуже відрізняється. Зазвичай це тому, що домашня курка старіша, а також найчастіше не м'ясної породи, бо її вирощували задля яєць. З домашньої птиці бульйон вариться не менш як 7 годин. Оптимальний час варіння бульйону з курки-бройлера – від однієї години до двох. Наваристим бульйон буде, якщо опустити частини курки в холодну воду й варити на повільному вогні.

Визначити готовність бульйону легко: м'ясо в бульйоні повинно легко відходити від кістки.