Щоб рибний бульйон на шматочках тушки або філе вийшов достатньо наваристий, варіть його не менш ніж 20 хвилин після закипання

Рибний бульйон є основою для безлічі страв – від наваристої юшки до витончених ресторанних страв. Shuba розповідає, як довго його потрібно варити, щоб він був насиченим, а риба залишалася цілою.

Скільки варити рибний бульйон

Щоб рибний бульйон на шматочках тушки або філе вийшов достатньо наваристий, варіть його не менш ніж 20 хвилин після закипання.

Риб’ячу голову варять у середньому 30-40 хвилин від моменту закипання або доти, доки м’ясо на голові не стане м’яким, щоб його можна було легко проколоти зубочисткою.

Якщо варите більшу рибу, вам знадобиться 40-60 хвилин після закипання, але не довше, щоб риба не встигла розваритися, а вода, у якій вона вариться, не потемніла і не набула гіркого присмаку.

Щоб зберегти цілісність шматочків риби, краще класти її в холодну воду перед варінням.

Коли додавати сіль і скільки її потрібно

Доведіть воду, у якій вариться риба, до кипіння, зніміть шум та одразу додайте сіль.

Точної кількості солі для рибного бульйону не існує, тому треба куштувати юшку, доки її варите.

Секрети вдалого рибного бульйону

Якщо разом з рибою зварити цибулину, морквину та корінь селери, то смак бульйону стане насиченішим. Також ви можете покласти у воду мелену паприку, лавровий лист та гілочку петрушки.

Якщо рибний бульйон вийшов каламутний, його все ж можна зробити прозорим. Опустіть у воду кілька кубиків льоду.

Для фільтрування бульйону можна використати також відтяжку з тертої моркви та білку сирого яйця. Ці інгредієнти потрібно залити склянкою бульйону й довести до кипіння. Потім покладіть відтяжку в бульйон, доведіть до кипіння та процідіть крізь марлю.

Також щоб бульйон не потемнів, одразу після приготування зніміть його з плити.