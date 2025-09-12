Росіянам було видано близько 542 тис. короткострокових віз до ЄС у 2024 році

Німеччина планує досягти запровадження жорсткіших обмежень на видачу віз громадянам Росії для поїздок до країн Шенгенської зони в межах нового європейського пакета санкцій. Про це у п’ятницю, 12 вересня, повідомило німецьке видання Tagesschau.

Як зазначають журналісти, у документі Берлін закликає до повної імплементації рекомендацій, оприлюднених Єврокомісією ще у 2022 році. Вони передбачають суттєве скорочення кількості віз, які видаються громадянам Росії з туристичною метою для в’їзду до ЄС.

Відомо, що до Європейського Союзу у 2024 році росіянам було видано близько 542 тис. короткострокових віз для поїздок до країн ЄС та інших держав Шенгенської зони. Це на приблизно 20% більше, ніж у 2023 році. Зокрема, Німеччина видала росіянам близько 27,3 тис. шенгенських віз.

«У Міністерстві закордонних справ Німеччини підкреслили, що після початку російського вторгнення в Україну Берлін вже посилив правила видачі як національних, так і шенгенських віз для громадян РФ», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що Словаччина непублічно відновила приймання документів на оформлення туристичних віз для громадян Росії.