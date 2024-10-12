З 2023 року російські дезертири можуть отримати статус біженця у Франції

Влада Європейського союзу вперше видала візи групі російських дезертирів, які відмовились воювати проти України чи втекли з лінії фронту. Про це йдеться в статті видання BBC, опублікованій 11 жовтня.

За інформацією видання, із шести російських дезертирів, яким видали європейську візу, лише один військовий був в Україні. Решта – кадрові офіцери та двоє мобілізованих. На початок жовтня дезертири, які втекли від війни до Казахстану, дісталися Франції та почали процес подачі документів на отримання прихистку. Зазначається, що для видачі віз ключовою умовою для європейської влади була не лише втеча від мобілізації, але й чітка антивоєнна позиція.

BBC зауважує, у 2023 році Національний суд Франції з питань права на притулок (CNDA) ухвалив, що дезертири з російської армії та росіяни, які втекли від мобілізації, можуть отримати в країні статус біженця. Як повідомляла інформаційна агенція AFP у червні, з того часу CNDA надав такий статус 102 росіянам, які втекли від мобілізації, але дезертирів серед них не було. Це пояснюється тим, що податися на отримання прихистку можна лише перебуваючи у Франції, а дезертири не можуть дістатися до країни без закордонних паспортів.

До слова, в російській армії дедалі частішають випадки дезертирства та ухиляння від участі у війні проти України. За даними російського інтернет-видання «Медиазона» станом на серпень, від початку року в російські військові суди надійшло приблизно 5,2 тис. кримінальних справ про втечу зі служби. Загалом від початку мобілізації до суду надійшло понад 13 тис. справ за відмову від служби (про самовільне залишення частини, про невиконання наказу і про дезертирство).