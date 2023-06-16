Після пограбувань своїх підрозділів окупанти тікають

Новоприбулі окупанти у загонах «Шторм-z» почали частіше грабувати свої підрозділи та тікати і служби. Зокрема йдеться про крадіжки авто та військової амуніції, яку росіяни потім намагаються продати, повідомили у п'ятницю, 16 червня, у прес-службі ГУР.

За даними розвідки, на території тимчасово окупованої Луганщини суттєво збільшилися спроби окупантів покинути свої підрозділи та вкрасти майно, яке належить армії РФ. Те, що окупантам вдається вкрасти у своїх колег, вони намагаються продати на тимчасово окупованій території.

«Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів "Шторм-z", які тікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю. Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, "штурмовики" компенсують "збитки", вилучаючи у своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном. Здебільшого це автозапчастини, шини та паливо», – повідомили у прес-службі ГУР.

Після того, як окупанти намагаються продати накрадене, вони від'їжджають у «невідомому напрямку». Дезертирство в російській армії зумовлене початком українських контрнаступальних дій та скасування відпусток російським військовим в Україні. У прес-службі ГУР повідомили про випадок втечі 90 військових Росії, які втекли з позицій біля села Арапівка на Луганщині.