Під час спецоперації російські окупанти намагались обстріляти човен зі своїми людьми

На Херсонщині українські військові Сил спеціальних операцій виявили та врятували п'ятьох російських окупантів, які тонули після підриву Каховської ГЕС на одній з ділянок. Після того, як окупантів пересадили на човни ССО, росіяни обстріляли їх, повідомили у п'ятницю, 16 червня, у прес-службі ССО.

Внаслідок підтоплень після підриву росіянами Каховської ГЕС, на Херсонщині постраждали не тільки цивільні українці, але й особовий склад ЗС РФ, який не був поінформований про скоєння воєнного злочину. Відтак багато позицій росіян на Лівому березі Херсонської області пішло під воду разом з окупантами.

«Одна з таких позицій занурювалася під воду, а кілька росіян ось-ось мали потонути. Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього. П’ятьох ворожих бійців завантажили на човни. В цей час з інших позицій противник вдарив по човнах, попри те, що на них перебували і його ж товариші», – повідомили у прес-службі ССО.

Військовослужбовці повідомили, що росіян доставили живими на суходіл та передали до обмінного фонду військовополоненими. Бійці ССО під час операції не постраждали.