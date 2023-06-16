Українські бійці врятували російських окупантів, які тонули після підриву Каховської ГЕС
Військовослужбовцям ССО вдалося врятувати п'ятьох російських військових та взяти їх у полон
На Херсонщині українські військові Сил спеціальних операцій виявили та врятували п'ятьох російських окупантів, які тонули після підриву Каховської ГЕС на одній з ділянок. Після того, як окупантів пересадили на човни ССО, росіяни обстріляли їх, повідомили у п'ятницю, 16 червня, у прес-службі ССО.
Внаслідок підтоплень після підриву росіянами Каховської ГЕС, на Херсонщині постраждали не тільки цивільні українці, але й особовий склад ЗС РФ, який не був поінформований про скоєння воєнного злочину. Відтак багато позицій росіян на Лівому березі Херсонської області пішло під воду разом з окупантами.
«Одна з таких позицій занурювалася під воду, а кілька росіян ось-ось мали потонути. Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього. П’ятьох ворожих бійців завантажили на човни. В цей час з інших позицій противник вдарив по човнах, попри те, що на них перебували і його ж товариші», – повідомили у прес-службі ССО.
Військовослужбовці повідомили, що росіян доставили живими на суходіл та передали до обмінного фонду військовополоненими. Бійці ССО під час операції не постраждали.