Підбита БМП Bradley українських військових, червень 2023

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр показала підбиту під час наступу бойову машину піхоти (БМП) Bradley та вцілілий екіпаж воїнів 47 окремої механізованої бригади «Магура». Відповідні фото вона опублікувала у своєму Telegram-каналі в четвер, 15 червня.

За її словами, на знімках можна побачити українську Bradley після прямого влучання ракети з реактивної системи «Град», а також екіпаж, який успішно евакуювався після удару і продовжує виконувати завдання на іншій техніці. За її словами, пошкоджена БМП американського виробництва вже на ремонті.

За словами Ганни Маляр, Bradley отримала пряме влучання у башту і спалахнула. Екіпаж евакуювався, а механік-водій відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Внаслідок інциденту один воїн отримав легку контузію.

Вцілілий екіпаж підбитої БМП Bradley, червень 2023, фото Ганни Маляр

«Цей приклад доводить, що заявлена виробником неабияка бойова живучість – не просто слова. Bradley допомагає зберегти найцінніше – життя. А сталь завжди можна відновити. Немає техніки, яку неможливо знищити, є техніка, яка рятує життя», – резюмувала Маляр.

Нагадаємо, 12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне. 15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.