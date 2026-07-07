Журналісти повідомили про щонайменше 31 небойову втрату в полку з літа 2025 року

Після матеріалу видання «Бабель» про смерті мобілізованих під час базової загальновійськової підготовки в 425 окремому штурмовому полку «Скеля», до редакції звернулися близькі ще сімох новобранців, які померли там під час проходження БЗВП. Шість з цих епізодів, як і попередні 25, сталися у період з осені 2025 року по весну 2026 року, повідомив 7 липня «Бабель».

За даними журналістів, шість смертей сталися у ті самі пів року, коли в полку померли 25 мобілізованих, а одна – влітку минулого року. Усі факти про виявлені смерті та контакти родичів померлих передали до ДБР.

«Більшість мобілізованих померли, пробувши в полку менше за місяць. Загалом з кінця осені минулого року по весну 2026-го редакція зафіксувала 31 випадок смерті», – повідомив «Бабель».

Журналісти також оприлюднили імена померлих під час навчань у полку:

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43-річний Сергій Богданов – мобілізований до «Скелі» наприкінці січня 2026 року, помер 4 лютого. Офіційна причина смерті – гостра серцево-судинна недостатність. Мати померлого стверджує, що має світлини сина, на яких у нього побите обличчя та розповіла, що в моргу його тіло виглядало побитим;

– мобілізований до «Скелі» наприкінці січня 2026 року, помер 4 лютого. Офіційна причина смерті – гостра серцево-судинна недостатність. Мати померлого стверджує, що має світлини сина, на яких у нього побите обличчя та розповіла, що в моргу його тіло виглядало побитим; 38-річний Ігор Чаусов – у лютому потрапив до 155 ОМБр, БЗВП проходив на базі «Скелі», він був туди офіційно приряджений. Помер 7 березня в лікарні, офіційна причина смерті – інтоксикація, випадкове отруєння. Родина померлого стверджує, що померлий не мав наркотичної залежності. На фото та відео, які надала дружина військового, в нього видно сині пальці на руках та ногах;

– у лютому потрапив до 155 ОМБр, БЗВП проходив на базі «Скелі», він був туди офіційно приряджений. Помер 7 березня в лікарні, офіційна причина смерті – інтоксикація, випадкове отруєння. Родина померлого стверджує, що померлий не мав наркотичної залежності. На фото та відео, які надала дружина військового, в нього видно сині пальці на руках та ногах; 47-річний Андрій Кукса – мобілізували 15 жовня 2025 року, проте довго не оформлювали офіційно. Помер 6 грудня в підʼїзді будинку в Жовтих Водах. Офіційна причина смерті – навмисне самоушкодження. За словами родичів, на тілі чоловіка виявили шість ударів гострим предметом в шию. Родина загиблого стверджує, що його переслідували та вбили;

– мобілізували 15 жовня 2025 року, проте довго не оформлювали офіційно. Помер 6 грудня в підʼїзді будинку в Жовтих Водах. Офіційна причина смерті – навмисне самоушкодження. За словами родичів, на тілі чоловіка виявили шість ударів гострим предметом в шию. Родина загиблого стверджує, що його переслідували та вбили; 41-річний Євген Набракло – мобілізований до полку в грудні 2025 року, 1 січня 2026 року помер у лікарні. Офіційна причина смерті — гострий гнійний бактеріальний менінгіт. Родичі померлого кажуть, що його тіло виглядало вкрай худим та виснаженим;

– мобілізований до полку в грудні 2025 року, 1 січня 2026 року помер у лікарні. Офіційна причина смерті — гострий гнійний бактеріальний менінгіт. Родичі померлого кажуть, що його тіло виглядало вкрай худим та виснаженим; 41-річний Дмитро Цуканов – мобілізований у січні 2026 року, на початку лютого помер в районі місця проведення БЗПВ. Офіційна причина смерті — пневмонія. Батько померлого заявив про підозрілі сліди на тілі сина.

– мобілізований у січні 2026 року, на початку лютого помер в районі місця проведення БЗПВ. Офіційна причина смерті — пневмонія. Батько померлого заявив про підозрілі сліди на тілі сина. 51-річний Володимир Потапенко – на початку лютого потрапив до «Скелі», помер 21 лютого під час охорони одного з обʼєктів полку. Офіційна причина смерті — легенево-серцева недостатність, часткова пневмонія. За словами дружини померлого, йому вчасно не надали медичну допомогу;

– на початку лютого потрапив до «Скелі», помер 21 лютого під час охорони одного з обʼєктів полку. Офіційна причина смерті — легенево-серцева недостатність, часткова пневмонія. За словами дружини померлого, йому вчасно не надали медичну допомогу; 28-річний Ігор Татарінцев – мобілізований 9 липня 2025 року та вже 13 липня помер в лікарні, куди потрапив з підозрою на отруєння невідомою речовиною. Офіційна причина смерті – кардіоміопатія.

Нагадаємо, 23 червня видання «Бабель» оприлюднило розслідування, в якому йшлося про щонайменше 26 небойових смертей у полку «Скеля» за період з кінця 2025 року до весни 2026 року. Загиблими були новобранці, мобілізовані до підрозділу незадовго до цього.

Вказувалося, що мобілізовані померли внаслідок пневмонії, серцево-судинних захворювань та інших хвороб. Водночас близькі бійців вважають, що їм несвоєчасно надавали медичну допомогу, а також припускають, що під час підготовки новобранці могли зазнавати жорстокого поводження.

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Полк «Скеля» відреагував на розслідування журналістів та запевнив, що співпрацюватиме з правоохоронцями. Водночас там заявили, що «Бабель» у своєму розслідуванні спирається на свідчення бійців, які не хотіли служити та самовільно залишали місце служби.

24 червня ДБР розпочало розслідування небойових смертей у «Скеля», а Офіс омбудсмена Дмитра Лубінця оголосив перевірку інформації про випадки катування та доведення до самогубства військових «Скелі». 25 червня в межах розслідування ДБР відсторонили командира 425 окремого штурмового полку «Скеля», підполковника Юрія Гаркавого.