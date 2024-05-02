З 2022 року Сергій Кононенко очолював управління СБУ у Кіровоградській області

Володимир Зеленський призначив начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка. Про це йдеться в указі президента від 1 травня.

«Призначити Кононенка Сергія Васильовича начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області», – йдеться у документі.

До призначення на посаду начальника СБУ Закарпаття, 42-річний Сергій Кононенко півтора роки очолював управління Служби безпеки України у Кіровоградській області, де замінив загиблого від вогнепального поранення Олександра Наконечного.

Нагадаємо, що після звільнення у серпні 2023 року з посади начальника управління СБУ в Закарпатській області Євгена Борзілова, обов’язки керівника обласного управління СБУ виконував Володимир Блуд. Ще одного з екс-керівників СБУ Закарпаття Івана Рудницького, який очолював обласне управління у 2019-2022 роках, Володимир Зеленський призначив начальником СБУ у Волинській області.