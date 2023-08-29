Євген Борзілов очолював управління СБУ Закарпаття трохи більше року

Євгена Борзілова звільнили з посади начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області. Відповідний указ президента з’явився на сайті 29 серпня.

«Звільнити БОРЗІЛОВА Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області», – зазначено в указі №548/2023.

Хто буде новим очільником обласного СБУ та на яку посаду призначили Євгена Борзілова, поки не повідомляють.

Зазначимо, Євген Борзілов працював на посаді керівника СБУ з липня 2022 року. До цього призначення з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві. Раніше – заступником начальника управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ.