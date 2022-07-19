Євген Борзілов до цього часу очолював СБУ на Полтавщині

Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області Євгена Борзілова. Відповідний указ президент підписав у вівторок, 19 липня. «Призначити Борзілова Євгена Вікторовича начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області», — йдеться в документі. Зазначимо, до цього часу управління СБУ в Закарпатській області очолював Іван Рудницький, якого іншим указом Зеленського призначили керівником СБУ Полтавщини. Євген Борзілов до призначення на Закарпаття з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві. Раніше — заступником начальника управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ.

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