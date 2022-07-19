Олександр Клименко раніше працював детективом НАБУ

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила результати конкурсу. Найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, він має стати новим очільником САП, повідомляє у вівторок, 19 липня, «Громадське».

Також комісія звернулась до Офісу генпрокурора з проханням надати підтвердження, що переможці конкурсу не мають проблем із корупцією та люстрацією.

Ще 21 грудня 2021 року конкурсна комісія оголосила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Проте конкурсна комісія тричі не могла затвердити результати конкурсу та офіційно оголосити переможця. Лише 19 липня 2022-го результати затвердили. Так, Клименко має стати головою САП, а Синюк – заступником керівника. Рішення про призначення їх на посади має ухвалити генеральний прокурор України.

Призначення голови САП – одна з ключових вимог міжнародних партнерів України, зокрема – щодо підготовки вступу до ЄС.

Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 17 липня заявив, що конкурс на посаду очільника САП врешті має закінчитись призначенням керівника. Водночас затвердження результатів конкурсу відбулося на тлі перестановок у правоохоронних органах: президент запропонував Верховній Раді звільнити керівника СБУ Івана Баканова та генпрокурорку Ірину Венедіктову.

Що відомо про Олександра Клименка – нового ймовірного голову САП

Олександр Клименко закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого у Харкові і отримав диплом юриста. У березні 2010 року почав працювати в органах внутрішніх справ у Києві спершу слідчим, а потім старшим слідчим. У 2015 році створили Національну поліцію, і з листопада того ж року Клименко працював там старшим слідчим. Зокрема, він розслідував справи, які стосувалися розкрадання майна. Під час такого розслідування в нього відбувся конфлікт із керівником. Тоді Клименко розслідував розкрадання коштів на «Укрзалізниці». Виявилося, що чиновники укладають фіктивні договори і в такий спосіб виводять кошти з підприємства. Клименко написав листа, щоб такі виплати зупинити, але його керівник вимагав відкликати цей лист. Коли ж Клименко відмовився, керівник сказав йому здати посвідчення і залишити управління. Через тиждень Клименка викликали на роботу, відкрили кабінет, оголосили йому догану і забрали всі справи, які він розслідував, залишивши тільки провадження про нещасні випадки. Досить швидко після інциденту керівника звільнили.

У березні 2016 року Клименко подався на конкурс до Національного антикорупційного бюро і став детективом. Вже через рік — старшим детективом, а в листопаді 2017 року став керівником відділу. За цей період він розслідував справи екс-нардепа Олександра Онищенка та нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який відповідає за напрям правоохоронних органів. Він також старший групи прокурорів у справі екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Чому обирають нового керівника САП

21 серпня 2020 року Назар Холодницький, який був першим спеціалізованим антикорупційним прокурором, пішов з посади за власним бажанням. Тимчасовим виконувачем обов’язків керівника САП призначили Максима Грищука. У вересні 2020 року Верховна Рада затвердила своїх представників у комісію з обрання голови САП. Кандидатури від парламенту активно критикувалися Заходом.