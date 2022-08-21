Олександр Наконечний керував управлінням СБУ Кіровоградщини понад півтора року

У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного, повідомила вранці в неділю, 21 серпня, «Українська правда» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах і прес-службу СБУ.

Як йдеться в публікації, тіло Наконечного з вогнепальним пораненням виявили ввечері суботи, 20 серпня в Кропивницькому. У пресслужбі СБУ зазначили, що наразі ретельно вивчають усі обставини події.

«СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство», – сказали там.

«Обозреватель» з посиланням на свої джерела пише, що тіло Наконечного виявила його дружина о 22:50 у їхній квартирі. На місце події прибули працівники правоохоронних органів, які розпочали огляд тіла. Обставини події встановлюються.

«За попередніми даними, вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброї – пістолета», – йдеться у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський призначив Наконечного на посаду начальника СБУ Кіровоградської області 16 січня 2021 року. До цього він два роки поспіль служив у контррозвідці та більше десяти в управлінні боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Київському управлінні.