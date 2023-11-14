Європейський Союз не зможе виконати свій план із постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони. Про це 13 листопада в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дипломата попросили прокоментувати публікацію Bloomberg, згідно з якою ЄС поінформував країни-члени, що зобов'язання надати Україні мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року «навряд чи буде виконане».

«На жаль, агентство Bloomberg говорить правду. Є питання, і ми, скажімо так, багато і гучно б'ємо у дзвони», – відповів Кулеба. Він додав, що причиною цієї проблеми є не відсутність політичної волі в ЄС, а «жалюгідний стан оборонної промисловості, а також дуже багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії».

«Європейський Союз працює над усуненням цих проблем, і саме тому, перебуваючи в Берліні, я закликав Європейський Союз розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій», – підкреслив голова МЗС.

За його словами, в ЄС уже почали вживати певні кроки для виправлення ситуації.

«Але треба швидше, треба більше. І ми тут дуже цінуємо підтримку Євросоюзу, але будемо їх підганяти. Тому що, знову ж таки, перед очима стоїть український піхотинець, а йому потрібні снаряди», – підсумував Кулеба.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС відстає від планів надати Україні мільйон боєприпасів. Тим часом НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва. Надання Україні боєприпасів стає все більш нагальним через те, що Росія змогла наростити власне виробництво, а також отримати відповідні поставки з Північної Кореї.