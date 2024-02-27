Макрон заявив, що за кілька днів Франція представить план дій щодо закупівлі боєприпасів

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, 26 лютого, що союзники створять коаліцію для постачання Україні далекобійного озброєння. Йдеться про бомби, а також ракети середньої та великої дальності.

Нову коаліцію Макрон анонсував під час брифінгу за підсумками зустрічі партнерів України у Парижі. Президент Франції заявив, що союзники створюють вже дев’яту коаліцію, покликану підтримати Україну у боротьбу проти Росії.

Коаліцію країн створили для постачання ракет середньої та великої дальності Україні. Крім того, у межах коаліції Україна отримає бомби. Зазначається, що на зустрічі щодо підтримки були представники 21 країни. Макрон зустрівся із лідерами скандинавських і балтійських країн, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном.

Емманюель Макрон заявив, що Франція підтримує те, що європейські країни мають взяти на себе боргові зобов’язання та створити фонд для фінансування спільних військових ініціатив, покликаних допомогти Україні. Також французький президент обговорив із союзниками питання надання боєприпасів для України. За його словами, у найближчі десять днів Франція представить план дій про закупівлю боєприпасів для України з європейських та неєвропейських країн.

Зазначимо, Франція підтримала ініціативу Чехії закупити для України 800 тис. боєприпасів у третіх країн. 17 лютого президент країни Петр Павел заявив, що за належного фінансування Україна зможе отримати снаряди за кілька тижнів. Йдеться про 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм.

Нагадаємо, 16 лютого Франція підписала безпекову угоду з Україною, яка буде діяти до набуття Україною членства в НАТО. Крім того, ідентичну угоду підписала і Німеччина.