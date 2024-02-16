Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що надасть Україні до 3 млрд євро додаткової допомоги в 2024 році

У п’ятницю, 16 лютого, Володимир Зеленський перебував із робочим візитом у Німеччині, а потім – у Франції. Під час візитів президент України зустрівся із Федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Із двома країнами Україна підписала угоди про гарантії безпеки у межах Вільнюської декларації G7. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Спершу Володимир Зеленський із робочим візитом прибув до Німеччини, де зустрівся із канцлером ФРН Олафом Шольцом. В межах цього візити Україна та Німеччина підписали безпекову угоду. У Офісі президента зазначили, що це безпрецедентний документ, який відображає не лише досягнутий Україною та Німеччиною рівень двосторонніх відносин, а й «фундаментальну роль Берліна у збереженні нормальності у Європі та світі».

«Щорічна фінансова підтримка нашої оборони. І на цей рік визначено понад 7 мільярдів оборонної підтримки. В угоді абсолютно раціонально прописані пункти щодо відповідальності Росії та всіх російських воєнних злочинців за скоєне проти України й українського народу. В угоді також принципово визначені позиції щодо санкцій проти Росії, російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. Для мене особливо важливо, що в угоді відображені й чіткі позиції щодо європейської, євроатлантичної інтеграції – наша держава де-факто вже є частиною європейської та євроатлантичної спільнот, і це має бути закріплено юридично – у свій час», – зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський подякував командам України та Німеччини за підготовку документа. Президент України також додав, що угода діятиме до набуття Україною членства в НАТО.

«Цей документ важко переоцінити, бо він встановлює, що Німеччина й далі підтримуватиме незалежну Україну, яка обороняється від російської агресії, скільки буде потрібно», – зауважив Олаф Шольц.

Після робочої зустрічі у Німеччині Володимир Зеленський прибув до Франції. Там президент України зустрівся із французьким колегою Емманюелем Макроном. Україна та Франція також підписали угоду про безпеки. За словами президента Франції, термін цієї угоди – десять років. Вона також буде діяти допоки Україна не вступить до НАТО.

«В межах цієї угоди Франція внесе 6 млрд євро додатково на військові потреби України. Це має допомогти Україні посилити свою оборонну спроможність та захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Франція хоче і надалі підтримувати Україну в плані постачання військової техніки, навчання, розвідки та допомоги цивільним», – сказав Емманюель Макрон.

Французька сторона відіграватиме провідну роль у коаліціях з артилерії та протиповітряної оборони, а також братиме участь у коаліціях щодо повітряних сил і морської безпеки та в інших коаліціях.

Франція також сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій. Також планується спільне виробництво пріоритетних видів озброєння і боєприпасів.

Спільно з членами «Групи семи» та іншими сторонами Франція та Україна працюватимуть над створенням компенсаційного механізму відшкодування збитків, завданих агресією Росії. Крім того, Україна та Франція працюватимуть у Коаліції над створенням трибуналу стосовно злочину агресії проти України.

Документ передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливої майбутньої збройної російської агресії, який застосовується на вимогу будь-якого з учасників угоди протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

Документ також закріплює повну підтримку з боку Франції мети України щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО.

Нагадаємо, на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який прибув до Німеччини, Олаф Шольц заявив, що країна працює над новим, масштабним пакетом військової допомоги. Пакет включатиме озброєння на суму 1,1 млрд євро.