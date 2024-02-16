Окрім того, лідери країн підписали безпекову угоду

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна готує новий пакет військової допомоги Україні. Про пакет озброєння вартістю понад мільярд канцлер повідомив у п’ятницю, 16 лютого.

На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який прибув до Німеччини, Олаф Шольц заявив, що країна працює над новим, масштабним пакетом військової допомоги. Пакет включатиме озброєння на суму 1,1 млрд євро.

До нового пакета військової допомоги Україні увійдуть:

36 броньованих та колісних гаубиць;

120 тис. снарядів;

дві системи ППО Skynex;

ракети для IRIS-T.

Окрім того, лідери країн 16 лютого підписали угоду про безпекову співпрацю. Угода продовжує декларацію G7 про гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, Німеччина на початку лютого схвалила державний бюджет, у якому передбачена допомога Україні на суму 7,6 млрд євро. Це майже вдвічі більша сума порівняно із 2023 роком, за який Німеччина виділила на підтримку України 3,9 млрд євро.