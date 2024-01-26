Міноборони Німеччини анонсувало допомогу, яку отримає Україна у 2024 році
Серед іншого, Україна отримає зенітні САУ Gepard, нові системи ППО IRIS-T і понад 80 танків Leopard 1A5
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Уряд Німеччини анонсував анонсував нові пакети військової допомоги Україні на 2024 рік, а також розкрив, що до них буде входити. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Зазначається, що головним пріоритетом німецької допомоги в Україні залишаються системи ППО. Саме Берлін очолює коаліцію країн, які опікуються питаннями зміцнення протиповітряної оборони України. Зокрема, цьогоріч Україні планують передати:
- зенітні САУ Gepard;
- нові системи ППО IRIS-T SLM;
- додаткові артилерійські системи з понад 230 тисяч. снарядів;
- понад 80 танків Leopard 1A5;
- бронетранспортери;
- інженерні та мостоукладальні танки;
- 450 бронеавтомобілів;
- системи розмінування;
- дрони;
- радіолокаційні системи;
- системи розвідки.
До слова, раніше повідомлялось, що Німеччина передасть Україні шість списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41. Поставка гелікоптерів розпочнеться з другого кварталу 2024 року. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.