Україна отримає від Німеччини нові системи ППО IRIS-T

Уряд Німеччини анонсував анонсував нові пакети військової допомоги Україні на 2024 рік, а також розкрив, що до них буде входити. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Зазначається, що головним пріоритетом німецької допомоги в Україні залишаються системи ППО. Саме Берлін очолює коаліцію країн, які опікуються питаннями зміцнення протиповітряної оборони України. Зокрема, цьогоріч Україні планують передати:

зенітні САУ Gepard;

нові системи ППО IRIS-T SLM;

додаткові артилерійські системи з понад 230 тисяч. снарядів;

понад 80 танків Leopard 1A5;

бронетранспортери;

інженерні та мостоукладальні танки;

450 бронеавтомобілів;

системи розмінування;

дрони;

радіолокаційні системи;

системи розвідки.

До слова, раніше повідомлялось, що Німеччина передасть Україні шість списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41. Поставка гелікоптерів розпочнеться з другого кварталу 2024 року. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.