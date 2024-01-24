Україна отримає від Німеччини гелікоптери Sea King

Німеччина передасть Україні шість списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41. Про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками 18-ї зустрічі у форматі «Рамштайн», пише «Бабель».

«Sea King – це перевірений і надійний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу», – підкреслив Пісторіус.

Поставка гелікоптерів розпочнеться з другого кварталу 2024 року. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.

Westland WS-61 Sea King – це британська ліцензована версія американського Sikorsky S-61, побудована компанією Westland Helicopters.

Westland Sea King значно відрізняється від американської версії. Перш за все, двигунами Rolls-Royce Gnome, британськими системами протичовнової оборони та повністю комп’ютеризованою системою управління польотом.

Westland WS-61 Sea King є набагато автономнішим, може працювати поодинці, координуватися з іншими літаками або надводними суднами. Крім того, вертоліт має пошуковий радар. Sea King був насамперед призначений для виконання протичовнових бойових завдань (ASW). А транспортна версія Sea King, відома як Commando, була розроблена Westland для обслуговування в якості транспортного засобу військ.

На озброєнні Німеччини вертольоти з’явилися у 1969 році. Німецькі Sea King виконують різноманітні завдання, включаючи пошуково-рятувальні роботи, транспортування, надання допомоги при стихійних лихах, тактичне наземно-морське транспортування, евакуацію, спостереження, розвідку та морську підтримку.