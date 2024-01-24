Німеччина передасть Україні шість військових гелікоптерів
Німеччина також забезпечить навчання українських військових
Німеччина передасть Україні шість списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41. Про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками 18-ї зустрічі у форматі «Рамштайн», пише «Бабель».
«Sea King – це перевірений і надійний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу», – підкреслив Пісторіус.
Поставка гелікоптерів розпочнеться з другого кварталу 2024 року. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.
Westland WS-61 Sea King – це британська ліцензована версія американського Sikorsky S-61, побудована компанією Westland Helicopters.
Westland Sea King значно відрізняється від американської версії. Перш за все, двигунами Rolls-Royce Gnome, британськими системами протичовнової оборони та повністю комп’ютеризованою системою управління польотом.
Westland WS-61 Sea King є набагато автономнішим, може працювати поодинці, координуватися з іншими літаками або надводними суднами. Крім того, вертоліт має пошуковий радар. Sea King був насамперед призначений для виконання протичовнових бойових завдань (ASW). А транспортна версія Sea King, відома як Commando, була розроблена Westland для обслуговування в якості транспортного засобу військ.
На озброєнні Німеччини вертольоти з’явилися у 1969 році. Німецькі Sea King виконують різноманітні завдання, включаючи пошуково-рятувальні роботи, транспортування, надання допомоги при стихійних лихах, тактичне наземно-морське транспортування, евакуацію, спостереження, розвідку та морську підтримку.