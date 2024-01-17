Загалом Франція передала вже приблизно 50 ракет SCALP

Франція надасть поставку військової допомоги Україні, до якої увійдуть далекобійні ракети SCALP та сотні бомб. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 16 січня під час анонсу візиту до України, передає Reuters.

Французький президент прибуде до України у лютому 2024 року, щоб завершити двосторонню угоду з Україною про гарантії безпеки. Відповідно до угоди, Франція постачатиме Україні досконалішу зброю, зокрема і крилаті ракети великої дальності.

«Ми збираємося доставити набагато більше обладнання та допомогти Україні тим, що їй потрібно для захисту свого неба. Я сам поїду в Україну в лютому і доопрацюю ці тексти [угоди]», – повідомив Емманюель Макрон.

За словами французького президента, Франція передасть ще 40 ракет дальнього радіуса дії SCALP, аналог британських Storm Shadow. Окрім того, Франція передасть кілька сотень бомб, проте яких саме, Макрон не уточнив.

Доставити озброєння для України Франція планує найближчими тижнями. Зазначимо, країна вже надала Україні приблизно 50 ракет SCALP приблизно за пів року – так одна поставка ракет від Франції буде найбільшою передачею далекобійних ракет.

Нагадаємо, у липні 2023 року Франція пообіцяла надати Україні далекобійні ракети, а вже в серпні перші одиниці прибули до України. Ракети мають дальність ураження до 250 км та долають до 1000 км/год.