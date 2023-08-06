Володимир Зеленський прийняв першу ракету, вітаючи військовослужбовців із Днем Повітряних сил ЗСУ

До України прибули перші далекобійні ракети французького виробництва SCALP-EG. Аналог британських Storm Shadow у неділю, 6 серпня, прийняв особисто президент Володимир Зеленський, про що стало відомо з його допису.

Перша ракета від Франції прибула майже через місяць після того, як президент Франції Емманюель Макрон заявив про передачу далекобійних ракет на підтримку українського контрнаступу. У День Повітряних сил ЗСУ Володимир Зеленський прийняв ракету та поставив на ній свій підпис.

«Україна може битися й жити, бо є наші воїни, які очищують наше небо від російського зла. І настане час, коли в українському небі не знайдеться жодного місця жодному російському винищувачу, жодній російській ракеті та жодному дрону окупантів», – написав Володимир Зеленський.

На ракеті французького виробництва Зеленський написав «Слава Україні!» та поставив свій підпис.

Зазначимо, Володимир Зеленський прийняв ракету SCALP модифікації EG. Ця ракета має максимальну дальність застосування 290 км, що перевищує дальність британського аналога на 40 км.

Нагадаємо, на саміті НАТО, який відбувся 11 липня у Вільнюсі, Франція оголосила, що передасть Україні ракети SCALP. За словами Емманюеля Макрона, ракети дозволять підвищити можливості ЗСУ в рамках контрнаступу.