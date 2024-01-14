Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна матиме більше дронів, систем ППО і засобів радіоелектронної боротьби. Про це йшлось у його вечірньому зверненні 14 січня.

«Перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання – дрони. Дронів буде більше», – зазначив президент України.

За його словами, скоро слід очікувати хороших новини щодо ППО і засобів радіоелектронної боротьби – їх буде більше.

«Україна має достатній потенціал, щоб пройти цей важкий шлях війни. Ми маємо потенціал, щоб об’єднувати світ. Маємо потенціал перемогти. Головне – вірити у свої сили. І вірити в Україну», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше до Києва із робочим візитом прибув прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він оголосив про новий масштабний пакет допомоги для України на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 118,7 млрд грн) в 2024-2025 роках, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки. Пакет допомоги забезпечить Україну ракетами дальнього радіуса дії, засобами протиповітряної оборони, артилерійськими боєприпасами тощо