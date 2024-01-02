Франція і надалі продовжуватиме допомагати Україні зброєю, однак тактика цих постачань поступово зміниться. Про це 2 січня заявив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр в інтервʼю France Info.

«Підтримка Франції в постачанні військової техніки, звісно, продовжуватиметься. Однак вона поступово змінюватиметься, оскільки метою є виробництво більше зброї в Україні, а не лише шляхом пожертвувань чи закупівель», – пояснив він.

За словами Гаеля Вейсьєра, для переходу від однієї стратегії до іншої потрібно трохи часу. Як наголосив посол, у Франції є політична підтримка цієї стратегії постачань зброї Україні.

Нагадаємо, вже у січні в Парижі почне роботу «Коаліція артилерії з посилення української армії». Французькі самохідні артилерійські установки Caesar продемонстрували високу ефективність на полі бою. Тож планується в 2024 році провести випробування управління вогнем САУ із застосуванням штучного інтелекту. Застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.