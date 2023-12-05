Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що Фінляндія планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, щоб відправити їх для озброєння України. Про це повідомляє видання Yle у вівторок, 5 грудня.

«Ми завершили перемовини про те, що Фінляндія збільшуватиме виробництво важких боєприпасів, щоб направити їх до України. Це рішення буде ухвалено найближчим часом», – заявив голова оборонного відомства. Хяккянен висловив сподівання, що питання вирішать до Різдва.

Зазначається, що витрати на нарощування виробництва боєприпасів зростуть до десятків мільйонів євро.

До слова, раніше фінський уряд подав до парламенту проект доповнення до бюджету на 2024 рік, що включає, з-поміж іншого, пропозиції стосовно підтримки України.

Як інформував ZAXID.NET, німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси для України; замовник – неназвана країна НАТО.