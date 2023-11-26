Спікер парламенту Фінляндської Республіки Юсcі Халла-Ахо виступив з трибуни Верховної Ради України, звертаючись до народних депутатів бездоганною українською мовою. Це викликало гучні оплески серед народних обранців, вони стоячи аплодували фінському політику, який за освітою є філологом, фахівцем із старослов’янської мови. Юсcі Халла-Ахо зачитав звернення, в якому висловив підтримку Україні від імені своєї країни, запевнив, що Фінляндія надалі допомагатиме у боротьбі проти агресора, зокрема і військовим озброєнням. Також спікер фінського парламенту назвав Голодомор геноцидом українського народу. «Наш парламент, на відміну від багатьох інших, ніколи не видавав декларації про історичні події. У нас навіть немає процедури для цього. Але минулого тижня глави всіх девʼяти парламентських фракцій разом із переважною більшістю депутатів підписали спільну заяву, в якій констатується, що є підстави вважати Голодомор геноцидом українського народу, скоєним радянською владою, і його варто називати таким – тобто геноцидом», – наголосив Юсcі Халла-Ахо.

Відео з Twitter Іллі Пономаренка