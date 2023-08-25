Повний перелік озброєння в пакеті допомоги уряд відмовився надавати через міркування безпеки

Фінляндія передасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 94 млн євро. Що саме увійде до пакета військової допомоги, не уточнюється, проте у прес-службі уряду Фінляндії у п'ятницю, 25 серпня, заявили, що йдеться про військову техніку.

Рішення про передачу нової військової допомоги Україні ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністьо 25 серпня. Цей пакет допомоги стане 18 наданням військових потужностей від Фінляндії.

«Загальна вартість усіх комплектів оборонного обладнання, поставлених наразі, становить близько 1,3 млрд євро. З оперативних міркувань і щоб гарантувати, що допомога безпечно дістанеться місця призначення, додаткові подробиці щодо вмісту пакунка, способу його доставки або розкладу не будуть надані», – повідомили у прес-службі уряду Фінляндії.

Нагадаємо, про передачу останнього пакета військової допомоги Україні Фінляндія оголосила 6 липня 2023 року. Тоді Україні пообіцяли надати зенітну зброю та боєприпаси. Загальна вартість пакета допомоги склала 105 млн євро.

До слова, наприкінці червня Фінляндія спільно з США виділила 1,215 млрд доларів грантових коштів. 1,2 млрд надали США, а 15 млн – Фінляндія.