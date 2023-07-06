Загальна вартість усіх пакетів військової допомоги Україні тепер становить близько 1,2 млрд євро

Президент Фінляндії Саулі Нііністе, у четвер, 6 липня, погодив виділення чергового пакету військової допомоги для України. Пакет допомоги коштує приблизно 105 млн євро, йдеться на сайті уряду Фінляндії.

У ньому Україна отримає техніку, зокрема зенітну зброю та боєприпаси. В міністерстві оборони Фінляндії повідомили, що додаткова інформація про конкретний вміст пакета, спосіб доставки чи графік допомоги надаватися не буде. У відомстві це пояснили оперативними причинами та питаннями безпеки.

«Результат війни визначатиме порядок безпеки Європи та Фінляндії на десятиліття, тому підтримка України є невід’ємною частиною безпеки Фінляндії», — заявив міністр оборони Антті Гаккянен.

Зауважимо, що це вже 17-й пакет військової допомоги від країни. Загальна вартість усієї військової допомоги від Фінляндії становить приблизно 1,2 млрд євро. Крім того, попередній пакет допомоги Україні від Фінляндії містив засоби ППО та боєприпаси на 109 млн євро.

До слова, 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО.