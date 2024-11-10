Загалоо Дональд Трамп отримав 74,6 млн голосів (понад 50%) від усіх виборців

45-й президент Сполучених Штатів Америки та новообраний президент від Республіканської партії Дональд Трамп переміг в усіх «хитких» штатах та отримав 312 голосів виборників. Останнім «хитким» штатом, який підтримав Трампа стала Арізона, повідомило у неділю, 10 листопада, агентство Reuters із посилання на результати екзитполу Edison Research.

Після завершення підрахунку голосів Дональд Трамп, який раніше вже отримав необхідний мінімум голосів для перемоги на виборах, має 312 голосів виборників. У його опонентки від Демократичної партії Камали Гарріс – 226 голосів.

Зазначається, що Арізона була штатом, який традиційно підтримує республіканців. Втім, у 2020 році виборники Арізони проголосували за демократа Джо Байдена, що надало штату статусу «хиткого».

Дональд Трамп переміг в усіх «хитких» штатах, від яких зазвичай залежить результат президентських виборів у США:

Арізона,

Мічиган,

Пенсільванія,

Джорджія,

Північна Кароліна,

Вісконсін,

Невада.

АР повідомляє, що Трамп набрав 74,6 млн голосів (50,5%) по всій країні, а Гарріс – 70,9 млн (48%). Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року – наразі він формує нову адміністрацію Білого Дому, куди вже не увійдуть колишній держсекретар Майк Помпео та представниця США в ООН Ніккі Гейлі. Раніше ці політики-республіканці неодноразово висловлювали підтримку щодо військової допомоги Україні.