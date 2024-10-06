Ілон Маск під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа у Пенсильванії

Американський мільярдер, власник Х та гендиректор Tesla і SpaceX Ілон Маск виступив на передвиборчому мітингу колишнього президента та кандидати у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Під час виступу бізнесмен заявив, що опоненти Трампа нібито намагаються відібрати в американців право на свободу слова та носіння зброї, повідомив телеканал Fox News.

У суботу, 5 жовтня, Дональд Трамп провів ще один передвиборчий мітинг у місті Батлер штату Пенсильванія, де на нього скоїли замах у липні. До мітингу долучився Ілон Маск, відомий своєю підтримкою республіканця.

Під час свого виступу Ілон Маск заявив, що Трамп має перемогти на виборах, бо його суперники «намагаються відібрати в людей свободу слова». Зазначимо, після того, як Маск придбав колишній Twitter, він розблокував Трампа, якому не дозволяли публікувати пости на платформі після закликів штурмувати Капітолій у 2020 році. Крім того, Ілон Маск надає платформу Х для просування Республіканській партії та дозволив створити ботів Трампа, які відповідають користувачам – нагадаємо, раніше бізнесмен пояснював придбання Х саме боротьбою з ботофермами.

Крім того, мільярдер назвав вибори президента США в листопаді «найбільш важливими за все наше життя», заявивши, що Дональд Трамп «має виграти, щоб зберегти Конституцію та демократію в США».

Сам кандидат у президенти США назвав Маска «великим джентльменом» та людиною, яка «захистила свободу слова». Трамп додав, що космічна компанія Маска SpaceX є «єдиною причиною», чому США нібито можуть надсилати своїх астронавтів у космос. За словами Дональда Трампа, якщо він виграє на виборах, то до кінця його другого терміну США висадяться на Марсі.

До слова, раніше Дональд Трамп заявив, що в разі обрання президентом США він створить комісію з ефективності роботи уряду, яку, за планом кандидата, очолить Ілон Маск.

Нагадаємо, у серпні газета The Washingon Post повідомила, що Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів за допомогою пов’язаного з російськими олігархами фонду. Згідно з документом, одним зі 100 найбільших інвесторів у купівлі Twitter був венчурний фонд 8VC. За інформацією Forbes, співробітниками фонду є сини російських олігархів Вадима Мошковича та Петра Авена.

Зазначимо, на початку вересня The Washington Post повідомив про те, що політика Маска щодо Twitter сприяла зростанню роспропаганди. Протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, орієнтованих на Кремль, суттєво зросли по всій Європі. Охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів ще більше зросли в першій половині 2023 року, зокрема, через руйнування стандартів безпеки Twitter.