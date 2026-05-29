Пільговий проїзд для мешканців Мурованської громади відновлять

Виконавчий комітет Львівської міської ради відновив можливість оформлення нових та розблокування існуючих пільгових карток «ЛеоКарт» для мешканців Мурованської громади. Відповідне рішення виконком прийняв на засіданні у п’ятницю, 29 травня.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило запропонував внести зміни до рішення про запровадження невідкладних тимчасових заходів для запровадження стабільної роботи міського громадського транспорту.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Ми уклали угоду про міжбюджетний трансфер про надання субвенції для відшкодування витрат на компенсацію за пільговий проїзд для мешканців Мурованської громади. На основі цього договору ми підготували цей проєкт рішення, яким з 1 червня пропонуємо відновити можливість оформлення нових та розблокування існуючих пільгових карток ЛеоКарт для мешканців Мурованської громади», – повідомив Олег Забарило.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Проєктом рішення передбачається процедура подання документів для відновлення пільгового проїзду.

«Це фінальне рішення, яке стосується Мурованської ТГ, також на сесії міськради прийняли ухвалу, яка відкриває можливості для подальшої співпраці з іншими громадами. Ми зараз активно працюємо, щоб жителі інших громад також мали можливість здійснювати пільговий проїзд у міському громадському транспорті», – додав чиновник.

Нагадаємо, що через різке здорожчання пального перевізники вимагали підвищення тарифів на проїзд, натомість міська рада Львова тимчасово скасувала пільговий проїзд мешканцям прилеглих до Львова громад, вимагаючи компенсувати витрати на перевезення пільговиків, які там проживають.

Наприкінці квітня 2026 року у Львові відновили пільговий проїзд для частини пільговиків, які проживають у інших громадах. Йдеться про людей з інвалідністю І та ІІ груп, дітей з інвалідністю, а також дітей із багатодітних сімей.

Із 16 травня у Львові діють нові тарифи на проїзд у громадському транспорті.