Кількість інфікованих коронавірусом стрімко зростає і чимало людей, які так чи інакше контактували з людиною, що потім виявилась хворою, не знають, як їм бути: іти на самоізоляцію чи ні? Здавати тест на коронавірус чи не варто? Якщо робити ПЛР-тест, то за свій рахунок чи його мають зробити безкоштовно за скеруванням сімейного лікаря? Контактні особи, у яких нема жодних симптомів хвороби, можуть ходити на роботу чи повинні іти на лікарняний?

ZAXID.NET попросив головну експертку з сімейної медицини управління охорони здоров’я Львівської міськради Ірину Цегелик проконсультувати наших читачів.

«Якщо у хворого є лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції і захворювання протікає у легкій формі чи середньої важкості, він скеровується на амбулаторне лікування і самоізоляцію», – каже Ірина Цегелик.

Усі особи, які контактували з хворим на ковід, твердить головна експертка, повинні іти на самоізоляцію, крім певних категорій:

не підлягають ізоляції контактні особи, які вакциновані двома дозами вакцин (після другої дози минуло більше 14 днів);

нема потреби у самоізоляції для тих, хто уже перехворів на коронавірус впродовж останніх 6 місяців (якщо більше, то самоізоляція необхідна).

«Усі інші йдуть на самоізоляцію на 14 днів. Ця ізоляція може бути скорочена, якщо через 5-7 днів експрес-тест на антиген чи ПЛР-тест у такої контактної особи виявиться від'ємним. Тоді можна з самоізоляції виходити достроково», – каже Ірина Цегелик.

Експрес-тест на антиген проводить безкоштовно сімейний лікар. При потребі він же може виписати скерування на ПЛР-тест, який також можна зробити безкоштовно – але лише у лабораторіях комунальних закладах охорони здоров'я.

«Зараз є велике навантаження на лабораторії, тому контактним особам рекомендовано робити експрес-тест на антиген у сімейного лікаря, але не раніше, ніж на 5-7 день», – каже експертка.

На час самоізоляції контактної особи сімейний лікар відкриває лікарняний, який оплачується з розрахунку 50% від зарплати.