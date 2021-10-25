Адміністрація 8-ї міської клінічної лікарні Львова звернулася до благодійників з проханням допомогти придбати апарати штучної вентиляції легень. Медзаклад задіяв усі пристрої для реанімації важкохворих і навіть позичив кілька у лікарні швидкої медичної допомоги.

«Ситуація критична. Вперше від 6 жовтня у нас задіяні усі апарати ШВЛ. Станом на нинішній ранок у реанімаційному відділенні було 12 осіб із Covid-19 і всі підключені до штучної вентиляції легень. Впродовж дня кількість критичних хворих, яких потрібно підключити до ШВЛ, різко збільшилася. Решту апаратів ШВЛ, яка залишається на балансі лікарні, довелося залучити для порятунку ургентних хворих», – повідомили 25 жовтня на сторінці лікарні у Facebook.

Адміністрація 8-ї лікарні зараз у процесі закупівлі ще трьох апаратів ШВЛ. Наразі медики позичили кілька апаратів у колег з лікарні швидкої допомоги. Але лікарі б’ють на сполох, що ця проблема вирішена ненадовго.

Як пояснили ZAXID.NET у лікарні, медзаклад має 20 власних апаратів ШВЛ. Додатково позичили два апарати в ЛШМД. Всі вони задіяні для ковідних і ургентних хворих. Загалом у 8-ій лікарні зараз 205 пацієнтів з коронарівусом.

«Тому звертаємося до усіх небайдужих львів’ян, меценатів та благодійників допомогти лікарні придбати ще кілька апаратів, які рятуватимуть життя наших рідних і близьких», – звернулося з проханням керівництво і персонал 8-ї лікарні Львова.

Нагадаємо, за попередню добу у 570 львів’ян та 877 мешканців області підтвердили діагноз Covid-19. За добу померло 17 людей.