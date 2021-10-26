У середу, 27 жовтня, у Львові відкриють ще два пункти вакцинації. Зробити щеплення від коронавірусу можна буде у кінотеатрі Multiplex у СТРЦ Spartak, а також у ТЦ «Скриня».

Нові пункти вакцинації працюватимуть у будні та вихідні дні із 10:00 до 18:30 (перерва із 14:00 до 15:00). Пацієнти зможуть вакцинуватись від коронавірусу однієї із трьох вакцин: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac. У обох пунктах працюватиме по одній мобільній бригаді.

Охочі зробити щеплення можуть приходити без попереднього запису, взявши з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Нагадаємо, що на Львівщині фіксують високі показники захворюваності на коронавірус і незабаром область може перейти у «червону» зону. За минулу добу у Львівській області підтвердили понад 1100 хворих, з яких понад 400 – у Львові.

Зробити щеплення від коронавірусу у Львові можна у районних поліклініках та лікарнях, також у місті працюють сім пунктів вакцинації у:

ТРЦ Forum Lviv

ТРЦ Victoria Gardens

Епіцентр на Городоцькій

Епіцентр на Хмельницького

Центр Довженка

Головний залізничний вокзал

Нижній Шувар

Із 26 жовтня призупинили роботу пункти вакцинації у школі №95 та Львівському палаці мистецтв.