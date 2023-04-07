Райсуд на Хмельниччині призначив 15 років ув'язнення чоловікові, який ґвалтував малолітню доньку. Після декількох інцидентів потерпіла розповіла про насильство подрузі, а тоді шкільній психологині. За словами психологині, мати дівчинці не повірила та «не вчиняла дій для її захисту». Також свою провину не визнав і обвинувачений, але будь-які покази давати відмовився.

Як йдеться у вироку Ізяславського райсуду, вперше розпусні дії щодо малолітньої доньки чоловік вчинив у травні 2021 року. Тоді до зґвалтування не дійшло, бо дівчинка прокинулась і попросила батька зупинитись. У серпні цього ж року чоловік таки зґвалтував дитину. Вдруге це сталось у січні 2022 року. Зазначається, що у всіх випадках чоловік був п'яний.

Відомо, що потерпіла дівчинка першою розповіла про пережите не матері, а своїй подрузі. Після цього дівчата пішли до шкільного психолога.

На судовому засіданні чоловік своєї провини не визнав, але давати покази відмовився. Хоча раніше під час слідчого експерименту він сам визнавав, що після вживання алкоголю вчиняв сексуальне насильство над донькою, і навіть називав приблизні дати. Ці покази збіглись з тим, що розповіла потерпіла дитина.

Шкільна психологиня, яка також давала покази на засіданні, зазначила, що мати дівчинки не повірила у те, що її чоловік скоїв насильство. «Свідок вказувала, що мати неповнолітній доньці не повірила, не підтримала, не вчиняла дій для захисту інтересів неповнолітньої. Спочатку у малолітньої була позиція, щоб покарати кривдника, однак в подальшому емоційний стан потерпілої став погіршуватися», – наводять свідчення психологині у вироку.

Відомо, що дівчинка від надання показів у суді відмовилась, як і її мати. Сторона захисту висловила як версію, що, дівчинку, можливо, «присипляли невстановленими медичними препаратами та вчиняли незаконні дії», але суд цю версію відкинув, бо на її підтвердження не було жодного доказу.

Суддя Оксана Янішевська визнала чоловіка винним у порушенні ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх) та ст. 152 ККУ (зґвалтування неповнолітніх). Сумарно чоловікові призначили 15 років ув'язнення. Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання, 21 лютого 2022 року. Також інформацію про чоловіка постановили внести у так званий «реєстр педофілів». Вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.