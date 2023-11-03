На Рівненщині судили 34-річного чоловіка, який вночі вдерся в чужий будинок і зґвалтував вагітну жінку. Йому призначили шість років тюрми, а також зобов’язали виплатити потерпілій 100 тис. грн.

Як йдеться у вироку Сарненського райсуду, насильство над жінкою чоловік вчинив вночі 20 червня. Вагітна жінка на той час перебувала вдома сама. Чоловік, маючи фізичну перевагу, закрив жінці рота та здушив шию, аби вона не могла покликати на допомогу, після чого зґвалтував і втік.

У суді чоловік намагався виправдатись. Він розповів, що тієї ночі пішов до будинку, де раніше мешкав його знайомий. Йому начебто відчинила постраждала жінка. «Обвинувачений вказав, що під час розмови із потерпілою сприйняв її поведінку як згоду на вступ із ним у статеві відносини», – наводять версію насильника у вироку. Також він запевнив, що начебто спершу не зрозумів, що вона була вагітна.

Натомість постраждала жінка розповіла, що дверей нікому не відчиняла, а прокинулась від того, що її хтось намагається роздягнути. Жінка пручалась, але зловмисник почав її душити. Після скоєного він вийшов на кухню, а потерпіла вибігла на вулицю і почала кликати на допомогу.

Про зловмисника відомо, що раніше він мав декілька судимостей, зокрема, за крадіжки, заволодіння автомобілями та грабіж. З тюрми він вийшов у червні цього року, незадовго до вчинення зґвалтування.

Дослідивши матеріали справи, суддя Тетяна Ведяніна дійшла до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується, а його аргументи на свій захист доказами не підкріплені. Його визнали винним у порушенні ч.2 ст. 152 ККУ (зґвалтування) і призначили шість років та один місяць ув’язнення. Окрім цього, суддя також задовольнила цивільний позов і постановила виплатити потерпілій жінці 100 тис. грн моральної компенсації. За проведені експертизи зловмисник повинен відшкодувати 44 тис. грн.

Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.