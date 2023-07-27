Чоловіка затримали, йому загрожує довічне ув'язнення

У Рівному затримали 32-річного чоловіка, який посеред вулиці зґвалтував та задушив 29-річну жінку. Її тіло наступного дня виявив перехожий. Як виявилось, чоловік вже має судимість за зґвалтування, з тюрми він вийшов минулого року. Наразі ж йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, учора, 26 липня, близько 06:30 рівнянин на вулиці Вʼячеслава Чорновола виявив тіло мертвої жінки зі слідами крові. Поліцейські встановили особу загиблої: нею виявилася 29-річна уродженка Хмельниччини, яка проживала та працювала у Рівному. Поліцейські того ж дня затримали підозрюваного.

Як з'ясували правоохоронці, напередодні близько 23:00 32-річний чоловік після відпочинку на місцевій водоймі у стані сп'яніння повертався додому вулицею Чорновола. По дорозі побачив незнайому жінку, яку посеред вулиці зґвалтував і задушив. Тоді зняв із неї хрестик із ланцюжком, забрав мобільний телефон та пакет із продуктами харчування.

«Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть жінки настала в результаті механічної асфіксії від стиснення шиї руками. Під час невідкладного обшуку у помешканні зловмисника поліцейські виявили та вилучили викрадені речі загиблої, залишки продуктів харчування та інші докази, які мають значення у справі», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові у четвер, 27 липня, повідомили про підозру за п.10 ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), а також ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка). Йому загрожує мінімум 15 років тюрми, або ж навіть довічне ув'язнення. Незабаром йому оберуть запобіжний захід.

У поліції додають, що в минулому році зловмисник вийшов з тюрми, де сім років відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої та крадіжку.