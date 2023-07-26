Тіло жінки виявили на вулиці Чорновола, неподалік університету водного господарства

На вулиці у Рівному перехожий виявив тіло молодої жінки зі слідами крові. Що стало причиною її смерті, наразі встановлює поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, близько 06:30 у середу, 26 липня, до поліції телефонував рівнянин і повідомив, що на вулиці В'ячеслава Чорновола, неподалік одного з університетів, виявив жінку без ознак життя зі слідами крові.

Поліцейські встановили особу загиблої: це 29-річна мешканка Рівного. Причини її смерті поки що невідомі.

«На місці події працює керівництво Головного управління поліції області та Рівненського РУП, слідчо-оперативні групи ГУНП та райуправління, криміналістична лабораторія, кінологи. Наразі усі обставини смерті встановлюються», – йдеться у повідомленні.

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