На час розслідування вихованців Великолюбінського НРЦ розселили по інших закладах

У Великолюбінському НРЦ тривають перевірки після скандалу з побиттям учнів та підозрою керівництва у сексуальному насиллі над ними. Після початку перевірок 12 працівників закладу написали заяви на звільнення. Про це на брифінгу 21 жовтня повідомив обласний департамент освіти і науки.

«Минулого тижня з 55 дітей служба у справах дітей перемістила 30 дітей в інші заклади спеціальної освіти. З них 8 дітей – статусні, 15 дітей – з числа ВПО. Чотирьох вихованців закладу забрали батьки, п’ятеро дітей перебувають у притулку», – повідомили у департаменті.

Решта дітей залишаються у НРЦ, з їхніми батьками погоджують переміщення вихованців на час проведення розслідування.

До комісії з перевірки закладу входять представники департаменту освіти і науки ЛОВА, представники служби у справах дітей, психологи, фахівці інклюзивно-ресурсних центрів та інші. Паралельно працюють комісія управління майном спільної власності ЛОР, комісія ДСЯО спільно з представниками Міністерства освіти. Перевірка аналізує діяльність усіх закладів спеціальної освіти за останні три роки.

Одним із висновків комісії була рекомендація перемістити дітей в інші заклади спеціальної освіти через те, що вони зазнають психологічного стресу через численні перевірки та моніторинги.

«Одна з причин переміщення дітей є та, що після початку перевірок 12 працівників закладу написали заяви на звільнення. Департамент освіти спільно з іншими службами працював з цими людьми, щоб вони залишилися у закладі та продовжували роботу з дітьми. На даний час інформації щодо закриття закладу ми не отримували», – розповів керівник департаменту освіти Олег Паска.

Нагадаємо, після оприлюднення відео, де одна з виховательок б’є ученицю цього інтернату, поліція повідомила їй про підозру. Окрім того, поліція розслідує ймовірне фізичне, сексуальне та психологічне насилля над вихованцями Центру. Директора закладу 64-річного Степана Мащака, який очолював інтернат близько 20 років, відсторонили від роботи.