Поліція відкрила вже три кримінальні провадження через події у Великолюбінському НРЦ на Львівщині

Дітей із Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру, що потрапив у скандал через імовірне насилля над учнями, переселяють в інші заклади такого ж профілю. Перших учнів переселили в п’ятницю, 11 жовтня. Про це сказав заступник голови ЛОВА Олександр Кулепін, повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Переселення – це тимчасовий захід на час розслідування. До кінця цього тижня планують перемістити близько половини дітей. Щоб уникнути зайвої уваги до дітей, назви закладів, куди їх переміщують, не розголошують.

Додамо, що уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, а також Державна служба у справах дітей рекомендували терміново переселити дітей в інші заклади ще 9 жовтня.

А поліція рекомендувала переселити дітей із Великолюбінського НРЦ одразу після порушення кримінальної справи 27 вересня, про що сказав заступник голови ГУ Нацполіції Львівщини Андрій Кумечко.

Від четверга, 10 жовтня, виконувачкою обов’язків директора Великолюбінського НРЦ стала Ірина Лукачук, додали в ЛОВА. Раніше вона працювала в НРЦ Святого Миколая в Брюховичах.

Олександр Кулепін також повідомив, що додаткові перевірки розпочали у 19-ти навчально-реабілітаційних центрах Львівщини.

«Поки що жодних скарг з інших закладів не надходило, але ми повідомимо про результати перевірок окремо», – сказав він.

Як триває слідство

28 вересня омбудсман Дмитро Лубінець заявив про можливе вчинення фізичного, психологічного та сексуального насилля до учнів Великолюбінського НРЦ. Вихованці поскаржилися, що директор вчиняв дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за «погану поведінку» чи порушення розпорядку дня.

Поліція відкрила кримінальну справу, а ЛОВА розпочала службову перевірку, на час якої 64-річного директора НРЦ Степана Мащака відсторонили від роботи. Він очолював інтернат близько 20 років.

Згодом в мережі з’явилося відео, де одна з виховательок б’є ученицю. Поліція повідомила їй про підозру. Вихователька говорить, що учениця сама спровокувала конфлікт, а вона піддалася емоціям.

Заступник начальника ГУ Нацполіції у Львівській області Андрій Кумечко розповів, що наразі слідчі допитали 44 працівників НРЦ і 24 дитини, з яких троє визнані потерпілими.

Усі вихователі по-різному розповідають про події в інтернаті, але ніхто не підтвердив, що директор або інші співробітники намагалися зловживати посадою. Директор також усе заперечує, сказав поліцейський.

Поліція просить надати інформацію, пов'язану з дітьми, які вже випустилися з цього закладу, або з подіями минулого року. Зараз тривають відповідні експертизи. Якщо провину директора та інших педагогів доведуть, їм оголосять про підозру.