У Великолюбінському інтернаті продовжують перебувати діти, які зазнавали сексуального та психологічного насильства

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у четвер, 10 жовтня, повідомив про нові факти знущання з дітей у Великолюбінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі. Працівники секретаріату омбудсмана 7 та 8 жовтня повторно відвідали центр. За словами Лубінця, діти скаржилися на брак їжі та те, що їх змушують працювати. Зокрема, один з вихованців розповів, що його змушували копати могили й відспівувати померлих.

«Навіть після виявлення порушень у закладі, діти продовжують скаржитись на якість харчування, та те, що їм не вистачає їжі. Також один із вихованців закладу зазначив, що він підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме копає могили, підготовлює тіла померлих до поховання, відспівує їх. У такому віці може спричинити важкі психологічні наслідки та свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці», – написав омбудсман.

Представники уповноваженого, які відвідали ребцентр, повідомили, що загалом діти висловлювались обережно. Дмитро Лубінець вважає, що це свідчить про те, що працівники закладу могли впливати на вихованців. Проте окремі діти все ж таки розповідали про насильство та погрози.

«Більше ніж половина дітей не мали б перебувати у закладі. Наразі в таких дітей спостерігається педагогічна занедбаність, а це можливий наслідок неякісної освіти або влаштування дітей до закладу відповідно до застарілих висновків інклюзивно-ресурсних центрів. Цим дітям рекомендують сімейні форми виховання або інклюзивне навчання», – зазначив Дмитро Лубінець.

Він додає, що тримає на особистому контролі питання про додержання прав та інтересів вихованців навчально-реабілітаційного центру. Наразі поліція проводить досудове розслідування щодо насильства над дітьми. Однак у закладі продовжують перебувати діти. Лубінець закликав Львівську ОВА бути рішучою у розв'язанні ситуації й стабілізувати стан дітей.

Нагадаємо, що 9 жовтня Держаудитслужба опублікувала результати перевірки Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру й закликала якнайшвидше перевести дітей до іншого закладу.

Додамо, що поліція відкрила кримінальну справу через насильство над вихованцями реабілітаційного центру, а ЛОВА розпочала службову перевірку, на час якої 64-річного очільника інтернату Степана Мащака відсторонили від посади. Посадовець очолював заклад приблизно 20 років. Діти розповіли, що Мащак вчиняв сексуальне насилля. Підозру в побитті дитини отримала одна з виховательок інтернату.