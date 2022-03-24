Щоб зберігати трупи російських окупантів було замовлено 10 рефрижераторів

В.о. директора управління охорони здоров'я Сумської області Анатолій Котляр оприлюднив інформацію щодо екологічної катастрофи внаслідок розкладання трупів російських окупантів. Про це інформує видання «Дзеркало тижня».

«Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту», – заявив Котляр.

За його словами, тіла без документів складно ідентифікувати. А для того, щоб зберігати трупи російських солдатів, замовлено 10 рефрижераторів, але через блокування деяких залізничних напрямків їх досі не доставили.

У результаті тіла загиблих пакують у пакети.

Наразі вирішується питання про поховання тіл, щоб після закінчення військових дій ексгумувати та передати близьким до Росії для поховання окупантів на території РФ.

Як інформував ZAXID.NET, загальні бойові втрати ворожої російської армії з 24 лютого по 23 березня складають близько 15600 осіб. Також російська армія втратила 517 одиниць танків, бойових броньованих машин – 1578, артилерійських систем – 267.